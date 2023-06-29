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Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV

Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика

Україні боротися з ворогом допомагає чи не увесь світ. Є й чимало іноземців-добровольців. Йдеться не лише про тих, хто тримає зброю в руках, а й про волонтерів та парамедиків. І таких, які пліч-о-пліч з українцями ще від 2014 року. Серед них – поляк Даміан Дуда.

Чоловік історик за освітою і парамедик за покликанням. Він, разом із польськими побратимами-парамедиками на фронті вже понад 8 років. Уже врятували чимало життів українських військових та цивільних і продовжують це робити. Кажуть, що будуть це робити до перемоги України над ворогом.

Даміан працює в університеті, а також є пресофіцером польського Центру державної безпеки. До війни в Україні не був. Зізнається, що їхав побачити “нацистів”, бо про них на той час розповідала пропаганда.

Із початком повномасштабного вторгнення поїздки Даміана на фронт почастішали. З кінця лютого працював на Херсонщині, після деокупації міста – на Бахмутському напрямку.

Даміан мав бойовий досвід до війни в Україні. Чоловік встиг побувати у Сирії та Іраку. Каже, що це зовсім різні війни. Поляк з однодумцями у Варшаві створює навчальний центр де тренуватимуть польських та українських парамедиків і волонтерів.

Війна в Україні, Медики, Польща
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