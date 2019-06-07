Їм було 23 та 28 років: в Новолуганському загинули нацгвардійці

На передовій загострення. Двоє українських військових загинули, восьмеро – поранені. Російсько-окупаційні війська вдарили з артилерії поблизу Новолуганського.

Міна калібру 122 мм влучила в бліндаж. Загинули військовослужбовці Національної гвардії Азов.

Полтавчанин Дмитро Пругло був на війні з 2014 року. Заступнику командира роти було 28 років. Максим Олексюк на прізвисько Максон служив півтора року. Йому було 23.

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У відповідь ворогу нашим хлопцям вдалося знищити кілька вогневих позицій супротивника, та ліквідувати одного окупанта.

Напередодні було травмовано ще двоє українських захисників. Загалом же за минулу добу на фронті зафіксовано 15 атак. Під вогонь потрапило одинадцять населених пунктів. Найманці стріляли з мінометів, БМП та гранатометів.

Нагадаємо, на полігонах у районі ООС тривають навчання танкових екіпажів.

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