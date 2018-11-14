Їжа від військових, опалення брикетами: якою буде зима на передовій

Без газу, води, світла. Та ще й під постійними обстрілами. Розраховуючи лише на власні сили та підтримку українських армійців й благодійних організацій. Такі реалії повсякдення мирних жителів, чиї оселі фактично біля передової.

Попри зменшення кількості обстрілів із важкого озброєння – тихо на Приазов’ї майже не буває. Тут періодично чути розриви від гранатометів та постріли кулемета. Місцевих, чиї будинки майже на передовій, таке відлуння не лякає. Вони вже навчилися відрізняти, на якій відстані йде бій, а коли треба ховатися.

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Водопостачання чи газу в селищі нема. Світло з’являється періодично, поки дроти не перебиває осколками мін. Опалювати понівечену хату взимку планують брикетами, які надав червоний хрест. Із запасів їжі – картопля, від українських військових, власні айва та горіхи.

Більшості місцевим, які залишаються жити на лінії зіткнення, їхати просто нікуди. Або, як кажуть старенькі – не хочеться бути тягарем, для дітей, котрі давно вже перебралися до міст. Тож лишень сподіваються, що колись ситуація тут зміниться на краще.

До слова, Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам в опалювальний сезон.

Опубліковано Листопад, 14 в 19:47



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