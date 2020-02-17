З 1 квітня у Харкові скасовують пільги на проїзд немісцевим

З 1 квітня у Харкові запроваджують єдиний електронний квиток для проїзду в електротранспорті для всіх категорій громадян. Автоматично ліквідують пільгові проїздні старого зразка для ветеранів АТО, багатодітних, людей з інвалідністю. Е-квитки міськрада обіцяє видати лише жителям Харкова, а ось пільговикам передмістя їх не дадуть.

Через це жителям районів, містечок і сіл, які мають право на безоплатний проїзд, доведеться з власної кишені сплачувати за проїзд міським електротранспортом, хоча держава гарантувала їм право на пільги. Ветерани війни з Росією обурені, що боронять державність на Сході України, ризикуючи життям, а держава захистити їхні права не може. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які оздоровлюватимуться та відпочиватимуть за рахунок держави.

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