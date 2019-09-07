З 450 до 300: навіщо скорочувати кількість депутатів та як це вплине на українців
Верховна Рада проголосувала за включення до порядку денного законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 і передала це рішення до КСУ для висновків.
За таке рішення проголосували 258 народних депутатів України.
Водночас, пропонується закріпити пропорційну виборчу систему. Хоча не уточнено, за якими спискам – відкритими чи закритими.
Так чи інакше, ініціатива є, як і пояснення до неї. Спікер парламенту запевняє, що кількість населення скоротилась, тож і депутатів має бути менше та гроші можна заощадити.
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Насправді ж кожен з нас за Верховну Раду суму платить скромну – 72 гривні на рік. Це враховуючи зарплати нардепів і помічників, їхні оренду житла і відрядження, та ще й утримання всього майна парламенту.
Головне не кількість нардепів, а їхня якість. Експерти кажуть, досягти цього можна, якщо люди голосуватимуть не просто за партію, а за конкретних кандидатів. Тобто, відкриті виборчі списки. Вони вже прописані в новому виборчому кодексі, який ухвалив попередній парламент, та його досі не підписав президент.
До речі, пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV.