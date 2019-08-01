Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

З 50-ти аеропортів діє 15. Як покращити українську авіацію та здешевити квитки

Системного оновлення, інвестицій та розширення ринку потребує вітчизняна авіація як внутрішня, так і міжнародна.

Внутрішньої авіації, бо зараз дістатися з одного міста до іншого можливо тільки через Київ. Щоправда, новий український лоукостер відкриває рейс Одеса-Харків.

Пожвавити пасажиропотік і суттєво здешевити авіаквитки – бо внутрішні рейси нерентабельні могли б державна  підтримка:  доступний лізинг літаків, скасування  20%  ПДВ на авіаквитки, на акцизу та пальне. У нас воно значно дорожче, ніж в Європі .

Водночас  на авіаринок необхідно заводити нових гравців, бо здорова конкуренція допоможе і якість не втратити, і перельоти здешевити.

Перший національний  лоукостер SkyUp. Компанія з червня намагається закріпитися в українському небі. Нині мають 10 внутрішніх рейсів на тиждень із столиці  до Одеси та Харкова. Восени ще запустить нові рейси. Та вперше в історії України з’єднають авіасполученням Львів та Харків.

Читайте: Зношене летовище та скляні люстри: чому аеропорт Франківська “застряг” у СРСР

Пасажирів завойовують цінами. З Києва до Одеси можна долетіти за 450 грн.

Поки з 50 аеропортів, які існували на початку незалежності, діє 15. Суми, Чернігів, Тернопіль чи  Хмельницький вже забули, як виглядають літаки.

Вже вдалося  врятувати  і перетворити на прибутковий Львівський аеропорт. Навесні запустили єдиний в Україні гірський аеропорт в Ужгороді. Щоправда, літають поки звідти лише до Києва. За обласний кошт відновили Херсонське летовище.  Та головна біда – стан взлітно-посадкових смуг. Будувати їх дорого.  Мінімальна вартість однієї – 100 млн доларів.

Це  дозволить садити літаки навіть в туман та приймати вдвічі більші лайнери.

Українці стали частіше підніматися в небо. Три роки тому в рік літало лише 10 млн пасажирів, нині –  перевалило за 20. Побільшало пасажирів і на міжнародних, і на внутрішніх рейсах.

До слова, в аеропорту Бориспіль відкрили першу чергу 4-поверхового паркінгу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не дипломом єдиним: на що звертають увагу роботодавці
Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України
Зношене летовище та скляні люстри: чому аеропорт Франківська “застряг” у СРСР
Україна відкриває 18 візових центрів по світу (СПИСОК)
Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках
Кілька десятків літаків з усієї України: на Черкащині пройшов авіафестиваль
Ваговий контроль траси Київ – Одеса: норми та як вираховують штраф
Від 4 до 5 тис. за порцію. В Україні запрацювала перша зміїна ферма

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка