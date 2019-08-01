З 50-ти аеропортів діє 15. Як покращити українську авіацію та здешевити квитки

Системного оновлення, інвестицій та розширення ринку потребує вітчизняна авіація як внутрішня, так і міжнародна.

Внутрішньої авіації, бо зараз дістатися з одного міста до іншого можливо тільки через Київ. Щоправда, новий український лоукостер відкриває рейс Одеса-Харків.

Пожвавити пасажиропотік і суттєво здешевити авіаквитки – бо внутрішні рейси нерентабельні могли б державна підтримка: доступний лізинг літаків, скасування 20% ПДВ на авіаквитки, на акцизу та пальне. У нас воно значно дорожче, ніж в Європі .

Водночас на авіаринок необхідно заводити нових гравців, бо здорова конкуренція допоможе і якість не втратити, і перельоти здешевити.

Перший національний лоукостер SkyUp. Компанія з червня намагається закріпитися в українському небі. Нині мають 10 внутрішніх рейсів на тиждень із столиці до Одеси та Харкова. Восени ще запустить нові рейси. Та вперше в історії України з’єднають авіасполученням Львів та Харків.

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Пасажирів завойовують цінами. З Києва до Одеси можна долетіти за 450 грн.

Поки з 50 аеропортів, які існували на початку незалежності, діє 15. Суми, Чернігів, Тернопіль чи Хмельницький вже забули, як виглядають літаки.

Вже вдалося врятувати і перетворити на прибутковий Львівський аеропорт. Навесні запустили єдиний в Україні гірський аеропорт в Ужгороді. Щоправда, літають поки звідти лише до Києва. За обласний кошт відновили Херсонське летовище. Та головна біда – стан взлітно-посадкових смуг. Будувати їх дорого. Мінімальна вартість однієї – 100 млн доларів.

Це дозволить садити літаки навіть в туман та приймати вдвічі більші лайнери.

Українці стали частіше підніматися в небо. Три роки тому в рік літало лише 10 млн пасажирів, нині – перевалило за 20. Побільшало пасажирів і на міжнародних, і на внутрішніх рейсах.

До слова, в аеропорту Бориспіль відкрили першу чергу 4-поверхового паркінгу.

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