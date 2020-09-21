З дефіцитом у 270 млрд грн. Яким буде для української економіки наступний рік

270 млрд грн, такий дефіцит уряд заклав у проект бюджету на наступний рік. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це ще непогано. Під час епідемії економіка впала.

ВВП впаде на 4,6%, хоча МВФ прогнозує всі 7. Наступного року теж будемо у мінусі, у проекті бюджету заклали дефіцит. Але соціальні видатки скорочувати не будуть, а навпаки, мінімалка зростатиме. Проект велике будівництво триватиме, програма 5-7-9 для бізнесу діятиме, а долар коштуватиме 29 грн.

У НБУ рахують втрати 2020 року, з прогнозами стримані.

ВВП, кажуть, цьогоріч впаде на 6%, іІнфляцію вдалося втримати. Хоча до кінця року ціни таки підскочать на відсотків 4 -5. Це не критично. Насторожує інше, каже Роман Шпек. Перекрити дефіцит могли з допомогою траншу МВФ. На нього, нещодавно заявив голова профільного комітету парламенту, чекають у грудні. Та це не точно.

А запозичувати на ринку дорого.

Щоб втримати інфляцію, треба піднімати облікову ставку, а це дорожчі кредити і удар по бізнесу, каже Милованов. А ще доведеться витрачати резерви Нацбанку – їх вистачить до пори до часу.

Єдиний вихід – вдумливіше планувати витрати. На думку колишнього міністра економіки, недоцільним було піднімати мінімалку.

У Раді презентували держбюджет на 2021 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у парламенті проект закону №4000 про державний бюджет України на 2021 рік.

Він назвав його бюджетом можливостей для подальшого розвитку і розповів про основні макропоказники.

Зокрема, згідно з законопроектом, номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) встановлений на рівні 4 505,9 млрд грн, водночас реальний ВВП становитиме 4,6%. Також очікується, що середньомісячна заробітна плата буде 13 632 грн.