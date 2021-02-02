З досвідом і правами: в Україні хочуть легалізувати ринок таксі

Міністерство інфраструктури обіцяє легалізувати ринок таксі та посилити покарання за порушення таксистів.

Наразі на роботу водієм беруть без досвіду, а іноді й без прав. Тому для таксистів пропонують запровадити патент, який офіційно дозволяє перевозити пасажирів.

За неофіційними даними, в Україні таксує понад 200 тис. водіїв. І 98% – працює нелегально.

В уряді хочуть вивести онлайн-сервіси з тіні. Тому водіїв змушуватимуть купувати патент, який діятиме рік і коштуватиме понад 6 тис. грн. А нелегалів штрафуватимуть від 17 до 34 тис. грн.

Також планують створити відкриті реєстри для ефективного контролю перевізників та інформаційних служб. Саме реєстри контролюватимуть кількість годин водія за кермом.

Наразі Кабмін розглядає законопроект. Але чиновники вже обіцяють швидку легалізацію ринку перевезень.

Цього року в Україні впали продажі нових авто. Серед них Toyota, Kia і Nissan.

Порівняно з минулим роком цей показник впав на 19%.