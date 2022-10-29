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Факти / Відео / Україна

З кранів пити неможливо: як Миколаїв справляється сім місяців без води

Дарина Реготун Видеоредактор

Вже майже сім місяців Миколаїв живе без очищеної води у мережах. У квітні окупанти поцілили у водогін. За кілька тижнів водопостачання вдалося налагодити, але тепер в кранах містян солона та жорстка вода, що подається з Бузького лиману. Через свою агресивність вона щодня руйнує труби.

– Дуже швидке йде руйнування через ту воду, яка сьогодні є в нашій мережі. Ми ремонтуємо одне місце, включаємо воду, через 20 метрів – витікає в іншому, – розповідає директор КП Миколаївводоканал Борис Дуденко.

Комунальники щодня лагодять труби у різних районах міста. Але через солоність і жорсткість ця вода непридатна для приготування їжі. А пити її взагалі не можна. Миколаївцям питну воду з різних міст возять волонтери, але рятівними для містян стали свердловини. Їх у місті вже близько 60. Там можна безкоштовно набрати воду, яку можна пити.

Для реалізації проекту залучали європейських партнерів. До зими у планах відкрити ще 50 таких пунктів роздачі води. Потім їх планують передати на баланс міста, щоб ті функціонували й далі.

Зрештою, за словами комунальників, через агресивну воду Миколаїв чекає повна заміна водопровідних мереж.

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