З липня тарифи на електроенергію можуть зрости – причини

Українцям готують нове випробування тарифами. Цього разу на електрику. Вже з липня вона може суттєво подорожчати. Усе через так званий ринок електроенергії.

Він мав встановити справедливу ціну та запровадити європейські стандарти якості для споживачів. Утім, усе може статися навпаки.

Виявилось, що за 2 роки підготовки реформу так і не доробили. І тепер запровадження ринку треба або відтермінувати, або ж отримати чергову кризу та в рази вищі тарифи.

Уже з липня в Україні мав би запрацювати новий ринок електроенергії. Відповідну реформу готували з 2017 року. Вона передбачала перехід до вільної конкуренції. Ціну електрики в такому разі визначала б не держава, а ринок. За такими правилами працюють у Європі.

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За півтора місяця до запровадження ринку оператор вітчизняної енергосистеми попередив про ризик неконтрольованого зростання тарифів.

Усе через монополізацію української енергетики. Фахівці пояснюють, найбільші виробники електрики – атомна й теплова генерація – фактично контролюють ринок. Тож замість конкурентної боротьби зі зниженням тарифів ми отримаємо неконтрольоване здорожчання електрики щонайменше в 1,5-2 рази.

Крім того, енергетики не готові технічно. Необхідні IT-системи і нормативна база досі не працюють. Тож запровадження ринку варто відтермінувати, майже одностайно заявляють енергетики та фахівці. Таку ж пораду Україні дають європейські партнери з ЄС та міжнародних фінансових інституцій. Узяти паузу для доопрацювання реформи закликають і в команді новообраного президента.

Відтермінування ринку має погодити парламент. Нині депутатам пропонують одразу 2 варіанти: відтермінування на 3 і на 9 місяців.

В президентській команді впевнені: якщо можливий колапс в енергетиці не зупинить чинний парламент, це обов’язково зробить наступний. І прогнозують, що на доопрацювання реформи знадобиться щонайменше рік. Інакше уникнути суттєвого здорожчання електрики для пересІчних споживачів не вдасться.

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