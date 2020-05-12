Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

З масками та дистанціями: на Волині відкрили тюльпанове поле на 3 дні

Мільйони тюльпанів розгорнулися яскравим килимом за 40 км від Луцька. На Волині на три дні відкрили для відвідувачів тюльпанове поле, яке вже охрестили волинською Голландією. Цього року через карантин провести фестиваль вже й не сподівалися, та щойно уряд послабив його, вирішили потішити відвідувачів.

На фестиваль  відвідувачі з’їжджалися з самого ранку. Кількість автівок контролювали ще на в’їзді, вхід на тюльпанове поле дозволили лише в масках і з дотриманням дистанції.

Фестиваль відкрили на три дні. Та відвідувачів майже вдвічі менше, ніж зазвичай. Наступного року організатори обіцяють ще більше нових та яскравих квітів на тюльпановому полі.

Факти ICTV раніше писали про те, що у заповіднику Холодний Яр розквітли 60 га червонокнижних підсніжників.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
Погрожують лісникам та знищують докази. Як орудують лісоруби на Волині
Погрожують лісникам та знищують докази. Як орудують лісоруби на Волині
Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин
Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин
Під Києвом у Добропарку розцвіли алеї тюльпанів
Під Києвом у Добропарку розцвіли алеї тюльпанів
Знезаражують приміщення та фури: на Волині посилено дезінфікують ПП Ягодин
Знезаражують приміщення та фури: на Волині посилено дезінфікують ПП Ягодин
Чи можна заразитися коронавірусом від квітучих дерев
Чи можна заразитися коронавірусом від квітучих дерев
Тюльпани та романтичні пісні: у Конотопі військові привітали жінок з 8 березня
Тюльпани та романтичні пісні: у Конотопі військові привітали жінок з 8 березня
Шаленими темпами спустошують ліс: чи законно вирубують віковічні дуби на Волині
Шаленими темпами спустошують ліс: чи законно вирубують віковічні дуби на Волині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка