З масками та дистанціями: на Волині відкрили тюльпанове поле на 3 дні

Мільйони тюльпанів розгорнулися яскравим килимом за 40 км від Луцька. На Волині на три дні відкрили для відвідувачів тюльпанове поле, яке вже охрестили волинською Голландією. Цього року через карантин провести фестиваль вже й не сподівалися, та щойно уряд послабив його, вирішили потішити відвідувачів.

На фестиваль відвідувачі з’їжджалися з самого ранку. Кількість автівок контролювали ще на в’їзді, вхід на тюльпанове поле дозволили лише в масках і з дотриманням дистанції.

Фестиваль відкрили на три дні. Та відвідувачів майже вдвічі менше, ніж зазвичай. Наступного року організатори обіцяють ще більше нових та яскравих квітів на тюльпановому полі.

Факти ICTV раніше писали про те, що у заповіднику Холодний Яр розквітли 60 га червонокнижних підсніжників.

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