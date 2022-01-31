З плакатами та прапорами: у країнах світу провели акції на підтримку України

Напередодні у світі відбулися акції на підтримку України і проти агресії Росії.

Їх організували громади української діаспори. Долучилися й закордонні прихильники нашої країни.

Акції, зокрема, пройшли у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Франції, Нідерландах і на Кіпрі.

Акцію провели й у Києві: з плакатами та прапорами різних держав кілька сотень людей на Майдані Незалежності подякували країнам, які швидко надали Україні зброю на тлі посилення російської агресії.

Як відомо, протягом останніх місяців можливе військове вторгнення Росії до України та розв’язання повномасштабної війни стало ключовою темою для обговорення у країнах Заходу.

Держави-партнери України попереджають Кремль про неприпустимість та високу ціну можливого нападу. У Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні готують пакети жорстких масштабних санкцій проти РФ, які можуть зруйнувати російську економіку та торкнутися олігархів із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

За даними Міністерства оборони України, уздовж кордону зараз перебувають близько 120-125 тис. військ РФ. Проте ознак того, що Москва формує ударне угруповання для вторгнення поки що немає.

В оборонному відомстві також зазначають, що сценарій із захопленням адміністративних будівель, який Кремлю вдалося реалізувати в Донецьку та Луганську в 2014 році, вже не повториться, оскільки змінилася країна. А Збройні сили України готові дати рішучу відсіч агресору.

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