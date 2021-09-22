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Факти / Відео / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

З плазмою та доповненою реальністю: ICTV увійшов у новий сезон із надсучасною студією

У новий сезон із нової студії: два великі проекти каналу ICTV – Факти тижня та Свобода слова віднедавна працюють в оновленому форматі.

Усе завдяки новому надсучасному павільйону, який змонтований за останнім словом техніки, з найбільшою в Україні студійною плазмою та доповненою реальністю.

Вперше на ICTV і на українському телебаченні загалом в одній програмі одночасно працюють віртуальний та реальний майданчики.

Наприклад, може здатися, що ведучий ток-шоу Свобода слова Вадим Карп’як, вітаючись із глядачами, стоїть на фоні вечірнього Києва. Проте насправді позаду ведучого – зелене полотно: віртуальна студія з ефектом присутності, як у комп’ютерній грі.

По інший бік – майданчик із велетенською відеостіною завширшки 25 метрів, а зверху – надсучасне багатофункціональне освітлення. Показує це все цифровий кран. Словом, нова студія – наче нова машина.

– Це хороше порівняння, так. Автівка нова, можливості її ще не до кінця вивчені. Тому потрібно акуратніше “їхати” і поступово набирати швидкість. Тому що ми свято намагаємося дотримуватися правил дорожнього руху і стандартів Свободи слова, – зазначив Вадим Карп’як.

Особливою є місія графічних дизайнерів. Саме вони вигадують і малюють елементи доповненої реальності студії. Перед очима глядачів завдяки симбіозу ідеї та технологій можуть з’явитися велетенські предмети, які б ніколи в студію не потрапили: наприклад, автомобіль у реалістичному 3-D вимірі.

І не лише предмети, а й цілі локації та явища природи. Зокрема, в проекті Факти тижня з ведучими Оксаною Соколовою та Сергієм Кудімовим глядачі вже могли побачити підводний човен, корабель та безпілотник.

– Доповнена реальність – це можливість розкласти будь-який процес на якісь детальки, на запчастини. Все це, безумовно, дає нам можливість бути ще зрозумілішими. Ще детальніше, ще глибше показати глядачу якісь речі. Це для нас класний інструмент, – пояснила ведуча та головний редактор програми Факти тижня Оксана Соколова.

Вона називає доповнену реальність третім ведучим програми, до якого доводиться навіть апелювати, хоч і не бачиш наживо.

Новий студійний павільйон звели на телеканалі ICTV за рекордні строки. Експерименти з його можливостями тривають. Вже невдовзі сюди переїде програма Ранок у великому місті.

У новій студії вже побував відомий на увесь світ журналіст, ведучий каналу CNN Фарід Закарія. Ведучий записував тут інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським та колишнім британським прем’єром Тоні Блером, коли у Києві тривав форум Ялтинська європейська стратегія.

Закарія відзначив сучасність студійного майданчика та професіоналізм знімальної групи.

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