З початку року до Ізраїлю не пустили майже 900 українців – причина відмов

У відвідинах Ізраїлю в українців останнім часом почастішали проблеми, причому з цією країною у нас вже давно безвізовий режим. Збільшилася кількість відмов на в’їзд – в обох державах.

Тель-Авів пояснює жорсткий контроль на кордоні бажанням зупинити величезний потік українців, які можуть нелегально залишитися в країні. А коли аналогічно жорстко діють наші прикордонники – це викликає обурення в ізраїльської сторони.

Лише з початку року майже 900 громадян України не впустили на Святу Землю.

Замість сонячного Тель-Авіва туристка Ірина потрапила за ґрати. Її з подругою кілька годин допитували ізраїльські прикордонники. Дівчата показали усі необхідні документи – паспорт, бронювання житла, страховку, зворотні квитки і гроші. Не допомогло. Відмова без жодних пояснень. І три доби в притулку для депортованих під постійною охороною.

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Народного депутата України, голову групи українсько-ізраїльської дружби Георгія Логвинського – теж затримали на кордоні. Запідозрили, що приїхав нелегально попрацювати. Не повірили, що їде на запрошення прем’єра Ізраїлю. Насміхалися і поміж собою називали психом. Про випадки приниження українців на ізраїльському кордоні депутат чув уже давно. Деякі політики навіть закликали розірвати безвізовий режим.

Посол Ізраїлю запевняє – проблема не така страшна. Мовляв, торік 160 тис. українців побували на Святій Землі. Відмовили у в’їзді лише 4% – це 3,5 тис. людей. Офіційна причина: українці – потенційні нелегальні мігранти та заробітчани, тому їх так прискіпливо допитують.

А ще посол нагадав: на території Ізраїлю тривають бойові дії. Тому жорсткі умови перетину кордону – один із важливих заходів безпеки. Туристам порадив перед поїздкою повністю оплачувати готель, мати достатню суму грошей на кожен день і головне, під час розмови з прикордонником, спокійно і зрозуміло пояснити навіщо, до кого і куди їдете. Дипломати обох країн залагоджуватимуть безвізові непорозуміння вже після виборів, які найближчим часом відбудуться і в Україні, і в Ізраїлі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі.

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