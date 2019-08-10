З пострілами та погонею: на Харківщині затримали контрабандистів

На Харківщині з пострілами та погонею прикордонники завадили контрабандистам переправити велику партію товару в Росію. Все відбулося поблизу села Гур’їв Козач о к Золочівського району.

Отримавши інформацію про ймовірне порушення прикордонники виставили наряди і на світанку помітили групу людей, які переміщували тюки з товарами з Росії в Україну.

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На це ж місце приїхали дві вантажівки з боку України і почали вивантажувати свій товар, який планували передати в Росію.

Помітивши прикордонників, зловмисники залишили всі тюки і мішки та почали тікати на двох вантажівках. При цьому намагалися наїхати на прикордонний наряд. Правоохоронці застосували зброю.

На місці події загалом виявили понад 70 тюків із автозапчастинами, поштовими відправленнями і взуттям. Тривають слідчі дії та встановлення всіх причетних до незаконних дій.

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