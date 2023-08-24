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Олег Корнієнко, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

З ПТРК Milan за два кілометри: бригада швидкого реагування Рубіж показала, як відбивають ворожу навалу

Ділянку передової між Бахмутом і Сіверськом тримає бригада швидкого реагування НГУ Рубіж. Вони на кілька днів повернулися з нульових позицій, але замість того, щоб відпочивати, вони відшліфовують свою майстерність, влаштовуючи умовні штурми.

Однак, якщо тут бійці мають право на помилку, то на полі бою це може коштувати їм життя. Контактні бої нині часто відбуваються на Бахмутському напрямку, кажуть армійці і відстань до окупантів іноді сягає менше сотні метрів.

Військовослужбовець бригади швидкого реагування Рубіж на позивний “Мозг” зізнається, на передових позиціях упродовж 2-3 днів йде щільний вогонь із всіх артилерійських засобів й танків, які працюють з закритих позицій. І лише після цього ворог йде безпосередньо на штурм.

З ворожими танками нашим бійцям доводиться мати справу часто. Росіяни кожного дня не полишають спроб прорватися своєю технікою між Сіверськом та Бахмутом.

Військовослужбовець на позивний “Павук” розповідає про крайній штурм:

Їде один танк, другий, за ним третій, четвертий і п’ятий. Коли ти починаєш бити останнього, перший підривається на міні, а колона, що в середині не знає, що їм робити й починає роз’їжджатися в різні сторони.

Нині воїни збирають на комплекс радіоелектронної боротьби, щоб знешкоджувати ворожі дрони, які дуже дошкуляють, наводячи російську артилерію на їхні позиції.

Долучитися до збору можна за реквізитами: 5375 4112 0809 0899

Бахмут, Передова, Факти ICTV
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