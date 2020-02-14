З телефоном вдень і вночі: як позбутися залежності від гаджетів

Сучасну людину важко уявити без інтернету і соцмереж. Ми не розлучаємося із телефоном вдень і вночі. Залипаємо в екран на роботі, вдома, в транспорті, перед сном.

Номофобія – це страх залишитися без телефону. Сучасний світ динамічний та насичений. Нічого поганого в тому, щоб бути постійно в інформаційному просторі немає. Але коли люди днями просиджують в інтернеті й соцмережах , коли віртуальний світ замінює реальний, коли спілкування зводиться до переписки – це вже занадто.

Як не втрапити в залежність від гаджетів – дивіться у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Тime назвав топ-10 гаджетів десятиліття.

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