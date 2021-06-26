З теплом у серці: благодійники провели свято для дітей з аутизмом

Україні потрібен якийсь потужний рух, який привертав би більше уваги і держави, і суспільства до проблем людей з особливими потребами. Адже з боку держави вони не завжди отримують належну увагу і піклування.

Особливо складно дітям – їх не завжди сприймають однолітки, а це важко і образливо. Добре, що благодійники про них не забувають. Днями для особливих діток провели свято, де вони змогли відчути себе частиною суспільства, повеселитися і знайти собі нових друзів.

Аліні щойно виповнилося 10 років. Цього разу їй пощастило святкувати день народження з десятками особливих діток. В Аліни аутизм. Дітям з таким діагнозом не часто організовують свята.

Комусь доводиться часто бувати на реабілітації, хтось важко сходиться з однолітками, у деяких родин просто не вистачає грошей, аби влаштувати такий сюрприз, адже підтримувати здоров’я таких дітей – дорого.

В нашій організації більше тисячі дітей з інвалідністю, і всі дітки, які мають важкі діагнози, вони рідко мають справжні дні народження з дітками, іграшками, аніматорами. Тому завдяки благодійникам ми організували такий Мій день народження, – Ірина Крезуб, співзасновниця благодійної організації З теплом у серці.

Спершу діти гралися з аніматорами, а потім для них підготували концерт і святковий торт. Згодом на них чекали динозаври.

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