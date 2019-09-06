З Венеції до Торонто: фільми, зняті за участі України, покажуть на кінофестивалі

Не віртуальне, а реальне продовження хвилі світових кінофорумів – у Торонто стартував потужний кінофестиваль, де знову ж таки покажуть три фільми, зняті за участі України. Ці стрічки вже демонстрували кілька днів тому у Венеції.

Першою показали документальну стрічку Деніеля Рогера, зняту за мемуарами канадського музиканта й композитора Роббі Робертсона.

У категорії Сучасне світове кіно покажуть стрічку Валентина Васяновича Атлантида. Нова картина – спроба розповісти про події на Донбасі після завершення війни. Головний герой, який страждає від посттравматичного синдрому, повернувся додому, на схід України. Там на нього чекає пустка – всі підприємства закрилися, через екологічну катастрофу зона стала нежитловою. Головні ролі грають не професійні актори, а реальні учасники війни: колишні військові та парамедик.

Пофарбоване пташеня режисера Вацлава Маргоула про події часів Другої світової війни у Торонто демонструватимуть у програмі Спеціальна презентація. Це розповідь про єврейського хлопчика, який вирушає у мандрівку сам на сам із ворожим світом, коли сімʼя, намагаючись врятувати від Голокосту, відправляє його до родичів у село десь у східній Європі.

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Третя стрічка, яку побачать глядачі в Канаді – короткометражка Анна ізраїльського режисера Декеля Беренсона. Це спільна робота британських, ізраїльських та українських кінематографістів. Вона – про жінку середнього віку, матір-одиначку, яка живе на охопленому війною сході України. Головна героїня хоче будь-що змінити своє життя.

Сергій Лозниця цього разу покаже фільм, заявлений від Литви – називається Державний похорон. Загалом цього року глядачі матимуть можливість побачити в Торонто 333 кінороботи з 80 країн світу. Триватиме фестиваль до 15 вересня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Венеційському кінофестивалі 2019 показали 3 стрічки, створені за участю України.

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