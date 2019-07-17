З весілля – на лікарняне ліжко. Масове отруєння на Рівненщині

На Рівненщині масове отруєння. У лікарні майже півсотня пацієнтів – наречені та гості, зокрема 13 дітей. У всіх ознаки гострої кишкової інфекції. Кафе, де святкували весілля, нині не працює. Там провели дезінфекцію. Що стало причиною отруєння – розбираються.

Гості почали звертатися до медиків наступного дня після застілля. Поступають і досі. Загалом, отруїлося понад півсотні людей, зокрема діти. Лікарі шукають для хворих додаткові місця.

Читайте: На Рівненщині весілля закінчилося масовим отруєнням: постраждали 39 людей

Серед отруєних і наречені. Кажуть, наслідки святкування затьмарили всі позитивні емоції від весілля. Адже замість медового місяця потрапили під крапельницю. Постраждали і гості нареченого з Тернопільщини.

Святкували в одному з кафе в селі Мізоч. Саме цей заклад люди звинувачують в їхньому отруєнні. Адже зі свого – принесли лише фрукти.

Стан людей середньої важкості. Працівники Держпродспоживслужби відібрали проби для лабораторних досліджень. І знайшли у закладі низку порушень. Результати чекають за три дні. Тим часом за фактом масового отруєння у поліції розпочали кримінальне провадження. А люди чекають компенсації.

До слова, масове отруєння дітей у таборі під Одесою – медики встановили причину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.