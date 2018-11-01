З війни у війну: у Харкові ветерани АТО виборюють власне право на землю

Повернувшись із війни вони знову мають приймати бій – тепер із несправедливістю і чиновницьким свавіллям. У Харкові ветерани АТО виборюють власне право на землю, яку їм гарантувала держава. Люди стоять у величезній черзі на землю в межах міста, яка майже не просувається. У мерії відповідають – на всіх землі не вистачає. Натомість самі бійці показали Фактам ділянки, де активно вирубують дерева, однак будуються там зовсім не ті, хто ризикував власним життям на Донбасі.

Загалом на Харківщині ветеранів війни на Донбасі – понад 11 тис., у самому Харкові – більш як сім тисяч. Та якщо в області ділянки під садівництво та фермерство отримали чимало людей, то в місті – одиниці. Петицію на сайті мерії з вимогою виділити землю бійцям підтримали понад 5 тис. громадян, учасники АТО пікетували міськраду, аби їх нарешті почула влада. Але результату жодного – лише відписка на сайті.

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У мерії пояснюють, у черзі на землю понад 2 тис. українців – окрім учасників АТО – ще й чорнобильці, афганці та ветерани Другої світової.

В антикорупційному центрі кажуть – чи не на кожній сесії депутати виділяють ділянки приватним і юридичним особам. За даними генпрокуратури, за кілька років незаконно роздали понад 650 га за так званою кооперативною схемою. Земля у місті є, але виявляється, не для всіх.

Якщо питання не зрушить з місця, ветерани знову пікетуватимуть міськраду, аби відстояти право на землю, гарантоване державою і завойоване на Сході.

Нагадаємо, обіцяного чекають три роки – в його випадку чотири. Саме стільки сподівається на власне житло чемпіон паралімпійських ігор, миколаївець Максим Яровий.

Опубліковано Листопад, 01 в 12:11



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