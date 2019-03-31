З явкою у 30%. Як проходить голосування у Львові

З обіду рух на виборчих дільницях у Львові пожвавився. За даними відділу реєстру виборців львівської ОДА на 14 годину явка була майже 30%. Це непоганий результат, але очікували що людей на дільниці прийде більше.

Та поки робити висновки рано. Чимало людей йшло голосувати й з самого ранку. Понад 300 дільниць у Львові відкрилися вчасно – втім, порушень таки уникнути не вдалося. Ми зустріли чоловіка, який не знайшов себе у списках. А декому не принесли запрошення, тож довелося шукати свою виборчу дільницю.

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Місто посилено патрулюють поліцейські, працівники служби безпеки. Та поки усе спокійно. Люди голосують, а на дільницях чекають молодь. Адже поки голосують переважно старші люди та пенсіонери. Вже ближче до вечора ми дізнаємося більше інформації про явку виборців та порушення на дільницях.

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