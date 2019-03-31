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Факти / Відео / Україна

З явкою у 30%. Як проходить голосування у Львові

З обіду рух на виборчих дільницях у Львові пожвавився. За даними відділу реєстру виборців львівської ОДА на 14 годину явка була майже 30%. Це непоганий результат, але очікували що людей на дільниці прийде більше.

Та поки робити висновки рано. Чимало людей йшло голосувати й з самого ранку. Понад 300 дільниць у Львові відкрилися вчасно – втім, порушень таки уникнути не вдалося. Ми зустріли чоловіка, який не знайшов себе у списках.  А декому не принесли запрошення, тож довелося шукати свою виборчу дільницю.

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Місто посилено патрулюють поліцейські, працівники служби безпеки.  Та поки усе спокійно. Люди голосують, а на дільницях чекають молодь. Адже поки голосують переважно старші люди та пенсіонери. Вже ближче до вечора ми дізнаємося більше інформації про явку виборців та порушення на дільницях.

Раніше Факти ICTV писали, як проводять екзит-поли та коли оголосять перші дані.

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