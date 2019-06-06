За 2 години – 20 кг! На Закарпатті почався сезон літніх грибів

На Закарпатті у розпалі грибний сезон. Він вражає урожаєм. Такої кількості грибів у місцевих лісах не було вже давно, кажуть досвідчені грибники. Вони вихваляються результатами тихого полювання.

За дві години тихого полювання Василь Янчик зібрав зо двадцять кілограмів грибів. Брав лише білі. Далеко до лісу не ходив, бо гриби є всюди. Ростуть навіть в низовині і вздовж доріг.

Перші літні гриби Віталій зібрав рекордно рано – ще місяць тому. Пояснює: щедрому грибному сезону посприяли рясні дощі і тепла погода.

Відрізняти їстівні гриби від отруйних Віталій уміє з дитинства. Каже: якщо є хоча б найменший сумнів у кольорі чи формі гриба, залиште його там, де взяли. Добрий гриб радить не зрізати, а викручувати із землі. Очистити від сміття та листя і лише після цього класти до кошика.

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Грибників у лісі у цю пору дуже багато, та грибів вистачає на усіх. Місцеві їх маринують, сушать, тушкують. І продають при дорозі. Кілограм білих коштує від 50 грн. Якщо брати одразу п’ять кілограмів, – віддають за 200.

Збір і продаж грибів – чи не основний заробіток для горян. За місяць сім’я може наторгувати й до 20 тис. грн. Усі гриби чисті і без хробаків. Тому їх швидко розкуповують ті, хто до лісу йти не може.

Якщо не буде спеки, літні гриби збиратимуть до середини літа. На початку вересня з’являться осінні біляки. Їх тоннами закарпатці здаватимуть заготівельникам, які везуть карпатські дари лісу до Європи.

До слова, гриби потрібно вживати хоча б двічі на тиждень і це допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю і мовленням у людей за 60.

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