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За 20 років платила двічі: у Миколаєві жінка заборгувала за воду 58 тис. грн

58 тис. гривень заборгувала за водопостачання жителька Миколаєва.

За 20 останніх років вона платила лише двічі – 100 та 50 гривень. Але це було понад 10 років тому.

Жінка має два невиконані рішення суду про сплату заборгованості. Але згадала про непогашені квитанції, лише коли суд заблокував її банківські рахунки.

Жінка прийшла до Миколаївводоканалу й запропонувала укласти договір про реструктуризацію боргу в обмін на розблокування рахунків. Але їй відмовили.

Читайте: Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Нагадаємо, українці, у яких утворився борг через завищені платіжки облгазів, не втратять право на субсидію.

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