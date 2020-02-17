За 2019 рік заробітчани переказали в Україну $12 млрд

За минулий рік українські заробітчани перерахували із-за кордону $12 млрд. Це майже третина нинішнього бюджету України.

Про це повідомив Національний банк. Пояснили, що йдеться про перекази через банки, пошту, картки, а також через неформальні канали, тобто знайомих чи родичів.

Найбільше грошей українці отримували зі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Італії, Росії та Польщі. А от закордон громадяни України перерахували понад $500 млн. Найбільше переказів відправляли до Росії, Грузії та Азербайджану.

Нагадаємо, у Польщі порахували, скільки українців працювало нелегально у 2019 році.

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