За 40 хв вода піднялась до метра! Затопило село Тисовець у Чернівецькій області

У Тисовці дощ почався о четвертій дня, за 40 хвилин вода піднялась вже до метра. Домашні тварини Олени ледь не потопилися. Город та будинок жінки залило миттєво, пошкоджена підлога й стіни. Тепер постраждала повинна робити вдома ремонт.

Від сильного дощу в селі зруйновано декілька будинків, позаливало угіддя, зруйнувало мости та дороги. Це наймасштабніше підтоплення за останні десять років. Після останньої повені 9 років тому на місці знищених мостів спорудили тимчасові переправи, селяни встановили сильніші конструкції власними силами, але негоду ті не пережили.

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Також стихія знищила міст, що об’єднував із селом 60 хат, зараз люди звідси навіть вийти не можуть – ні до крамниці, ні на роботу. Пожежники чи машина швидкої допомоги не зможе до них дістатись.

Зараз в селі підраховують збитки, за гроші громади неможливо відшкодувати всі витрати, тому староста звертатиметься по допомогу до уряду.

До слова, зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України.

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