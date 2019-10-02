За добу долар та євро здорожчали на 55 копійок

Долар пішов у наступ. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара – 24,56 грн. Відтак, відучора гривня здешевшала на 36 копійок. Євро коштує 26,76 грн. Це дорожче, ніж напередодні на 41 копійку. За розрахунками аналітиків, курс долара в жовтні коливатиметься від 24 до 25 грн, євро – до 27,5.

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Ну, а за два дні гривня просіла на 55 копійок. Хоча вона все одно доволі міцна. Нацвалюту підтримує висока пропозиція іноземної валюти через приплив закордонних портфельних інвестицій і грошові перекази українців з-за кордону. Однак, побоювання на валютному ринку викликають тривалі переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму та зниження активності інвесторів.

До слова, курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово.

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