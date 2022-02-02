За можливого нападу РФ може паралізувати мобільний зв’язок: що робити

Після того, як почалися розмови про можливий наступ Росії, українці згадали про свої стаціонарні телефони.

Адже якщо ворог наважиться напасти – робота мобільних операторів може бути паралізована.

Як виявилося, абонентів стаціонарного зв’язку в Україні залишилося всього півтора мільйона, і далеко не всі ці телефони працюють. Вкрадені кабелі зв’язківці ремонтувати та відновлювати не поспішають, це надто дорого і тариф ремонт не покриє.

Факти ICTV поцікавилися у фахівців про якість зв’язку, який – найнадійніший, а також про те, що робити, якщо зв’язку не буде взагалі.

Так, у Казахстані для того, щоб завадити комунікації між протестувальниками, блокували роботу інтернету та мобільного зв’язку.

Схожа ситуація сталася у Чернівцях у 2018 році, коли напередодні вибухів на складах боєприпасів у Ічні з невідомих причин виявився заблокованим мобільний зв’язок.

Оператори постійно готуються до можливих кризових ситуацій. Зокрема – виготовляють пересувні мобільні станції. На цей випадок в Україні використовуються різні резервні канали та обладнання.

Але є два фактори, проти яких вони безсилі – це тривала відсутність електроенергії чи спроба ворога нашкодити радіосигналу.

– Частоти можна глушити. Є спеціальне обладнання, так звані глушилки, які використовують різні служби, – розповіла піардиректор мобільного оператора Vodafone Україна Вікторія Рубан.

Більш стійким у такій ситуації вважають фіксований зв’язок. А це звичайні стаціонарні телефони. В Укртелекомі нарахували півтора мільйони абонентів.

Також вісім мільйонів українців мають вдома фіксований інтернет. Заглушити такий зв’язок малоймовірно. Працюватиме телефон, навіть якщо в квартирі зникне світло, щоправда, поки станцію живитимуть резервними генераторами.

– Більшість кабелів фіксованого зв’язку – я говорю і про інтернет-зв’язок, і про телефонний зв’язок – вони в містах розташовані в кабельній каналізації, фактично під землею. Вона досить захищена від зовнішніх втручань, – зауважує спікер АТ Укртелеком Михайло Шуранов.

Тим часом ведучий програми Факти ICTV Петро Дем’янчук у цьому сумнівається. Він підключив стаціонарний телефон п’ять років тому, однак чотири із них він не працює.

– Ми ось сьогодні його спеціально підключили та думали, що, можливо, зв’язок з’явився. Зрештою, ми бачимо, що набираємо, і – нічого. Просто шуми і все… Говорили про котушки, про вкрадені кабелі, – зауважив Дем’янчук.

Щороку в Укртелекомі фіксують до 8 тис. крадіжок кабелів. Комусь мережу лагодять, а комусь стаціонарний відключили назавжди. І без повідомлення.

– Лінії вже немає, деяким нашим абонентам пропонується телефон без дротів. Відновлювати дорого, тому що абонентська плата не відшкодує витрати, які підуть на цю апаратуру, – пояснили в компанії.

Тож покладатися тільки на стаціонарний телефон не можна. Але є в Україні зв’язок, який неможливо прослухати, він надійний і захищений. Саме його використовує найвище керівництво держави.

Його забезпечує окрема структура – ​​Держспецзв’язку. Це один із їхніх пунктів управління, де військові цілодобово стежать за якістю сигналу урядових мереж. І дозволяють поспілкуватися главі держави, скажімо, із Байденом чи Макроном, чи з командуванням ООС.

За надзвичайного стану розгорнути свої пересувні станції підрозділи Держспецзв’язку можуть у будь-якому регіоні та в будь-яких умовах.

– Насамперед буде забезпечено посадових осіб, які мають здійснити відповідно свої функції та завдання управління у кризових ситуаціях… Обласні державні адміністрації, за окремими розпорядженнями, районні адміністрації, об’єкти критичної інфраструктури, – розказав директор Департаменту планування застосування органів та підрозділів та спеціального зв’язку Адміністрації Держспецзв’язку Юрій Синяк.

Не чекаючи жодних загроз від ворога, цивільні оператори та військові зв’язки продовжують перевірку власних засобів та мереж. Тож українцям радять не панікувати. А для власного спокою – обговорити з рідними можливе місце зустрічі у разі колапсу цифрового зв’язку.

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