За ними майбутнє: у Парижі відкрили виставку, присвячену українським жінкам-науковцям

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. У штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі відбулися виставки з портретами найкращих українських науковиць — вони не лише роблять відкриття, а й популяризують науку.

Наприклад, українка Оксана Півень вивчає гени та прагне дізнатися про них якнайбільше. Її наукові відкриття вже роблять серце сильнішим, а значить, життя довшим.

– Моя робота – вивчати як працює та функціонує серце. Нам треба його берегти. Наприклад щоб серце адаптувалося до фізичних навантажень чи пережило інфаркт. Ми можемо діагностувати це, щоб сприяти збереженню функцій серця, — розповідає Оксана Півень.

А ще популяризує науку. Простими словами про складне. Почалася ця фактично друга робота ще на Майдані, де встановили науковий намет і пояснювали, надання грошей науці — це не втрати для бюджету, а інвестиція в майбутнє.

Олена – математик, але її робота теж схожа на розвідку. Пошук невідомого X може бути справжня детективна історія. Її формули можуть зайняти всю дошку, але щоб переконати українців в тому, що математика цікава – переходить на прості приклади. Олена проти зазубрювання, адже якщо добре пояснити раз, то запам’ятаєш на все життя.

Коли школярі кажуть – математика у звичайному житті не знадобиться – відповідає – без неї не було б відеоігор.

– Всі хто грає в ігри, користуються тим, що винайшли 150 років тому, – розповідає заступниця директор з наукової роботи Інституту математики НАН України Олена Ванеєва.

Олена з колегами спростовує міф, що наука лише для чоловіків – в інституті математики – вона заступниця директора, але – єдина жінка в керівництві. А публічно виступає не лише в Києва, а й у ЮНЕСКО – про важливість математики для наступного покоління.

Олена також учасниця фотопроєкту, який представили у ЮНЕСКО – Наука – це вона. Сучасні українські митці створили портрети науковиць і додали в картини їхні наукові інтереси. Виставка відбувається в рамках кампанії ЮНЕСКО до дня жінок в науці, і французька столиця для цього найкраще місце.

Перша жінка яка отримала нобелівську премію Марія Скадовська Кюрі працювала тут у Парижі разом з чоловіком. Однак журі планувало вручити нагороду лише П’єру Кюрі. Той відмовився і заявив — отримає нобелівку лише разом з дружиною. Нині жінки вчені отримують визнання, але цього року серед лауреатів Нобелівської премії лише одна жінка.

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