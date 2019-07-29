За півроку 45 тисяч українців отримали паспорти РФ

Росія не припиняє незаконно роздавати свої паспорти громадянам України. Лише 2019-го такий документ отримали 45 тис. українців.

Ці дані оприлюднили в Міністерстві внутрішніх справ Росії. За цей же період тамтешня міграційна служба видала посвідки на проживання майже 31 тис. наших співгромадян.

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17-го липня президент Путін розширив категорії громадян України, які можуть отримати спрощене російське громадянство. Відтепер це люди, які проживають не лише в ОРДЛО, а й усі жителі Донеччини та Луганщини.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Київ назвав видавання паспортів РФ на Донбасі загрозою всій Європі.

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