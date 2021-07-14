За стандартами НАТО. Як канадські військові тренують наших солдатів

Молодих солдатів, які повинні замінити бійців на передовій, готують канадські військові. Все навчання проводиться за стандартами НАТО.

Це максимально наближена до бойових умов ситуація. Солдати мають забезпечити захист підбитого бронетранспортера. За їхніми діями пильно стежать військові з Канади. Для бійців вони підготували сюрприз.

Солдати-контрактники, не очікуючи того, потрапляють у засідку. Вони ще не були у справжньому бою, тому починають діяти навмання. Ворога не виявили, а вже відкрили уявний шквальний вогонь.

Ці хаотичні дії екстрено зупиняє канадський військовий лейтенант Кабрера. Каже, за реальних обставин уже були б жертви.

Це тренування за натовським зразком. Відмінність від старих тактик полягає у тому, що військові мають одразу врятувати пораненого, а не чекати припинення бою.

У діях медиків теж видно практику НАТО. Вони не лікують лише те місце, звідки йде кров, як це було раніше, а спершу оглядають усе тіло. Знаходять у манекена осколкову рану.

Поранений вже без пульсу, але канадський медик наполягає на порятунку. Солдати довго не можуть домовитися, як транспортувати. Коли вже понесли пораненого, знову неочікуваний обстріл.

У стресі солдати кілька разів впускають пораненого. Канадський медик робить висновок, що транспортування було нестабільним, з переломом таза. Найімовірніше, його не врятували.

Вже другий тиждень канадці тренують українських солдатів у рамках угоди між нашими країнами. Готують універсальних бійців.

Щоб не зачепити міни, Богданові довелося зробити не одну спробу. Каже, вже побував і у ролі випадкового розміновувача.

Богдан з побратимами радіють таким помилкам. Вірять, що це допоможе професійніше виконувати реальні бойові місії.

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