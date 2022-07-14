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За стандартами ЄС: як українцям допоможуть пересісти на електрокари

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма розповів про важливість переходу на електротранспорт. За словами чиновника, найближчим часом держава презентує комплексну програму стимулювання громадян переходу на екологічно чисті авто.

– Я закликаю українців рухатися у бік електротранспорту. Держава вже зробила всі кроки щодо скасування всіх податків під час імпорту та реєстрації. Буде запропоновано пільгові кредитні програми для придбання електрокарів. Варто розуміти, що будь-який бензин чи дизель на заправках частково має російське походження. А електроенергія в Україні у нас своя, і вона завжди буде, – розповів Шурма.

Ростислав додав, що стимулювати українців змінювати авто будуть комплексно – 1 км на електрокарі коштує у 20 разів менше, ніж аналогічна дистанція на бензиновому або дизельному авто.

– Це будуть і законодавчі зміни та фінансові інструменти. Це стосується не лише електрокарів – йдеться про будівництво мережі електрозаправок. Зміни повністю відповідатимуть стандартам ЄС, – додав заступник керівника Офісу Президента України.

За заявою Ростислава, завдання держави – зробити так, щоб було десь заряджати транспорт, і зробити електромобіль доступним для кожного.

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