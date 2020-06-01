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За три місяці заробітчани переказали в Україну $3 млрд

За перші три місяці року в Україну надійшли близько $3 млрд міжнародних переказів. Серед них і гроші заробітчан, і заробітна плата міжнародних компаній. При цьому на закордонні рахунки наші громадяни надіслали теж мільйони доларів.

Багато з цих грошей – інвестиції або ж купівля нерухомості. Деякі українці заздалегідь готувалися до економічної кризи, щоб вдало скуповувати вигідні акції. Однак, Світовий банк вже застеріг, що міжнародні перекази впадуть на третину до кінця року. І така ситуація буде не лише в Україні, а й на всій планеті. Докладніше у сюжеті Наталі Луценко.

За минулий рік українські заробітчани перерахували із-за кордону $12 млрд.

Найбільше грошей українці отримували зі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Італії, Росії та Польщі. А от закордон громадяни України перерахували понад $500 млн. Найбільше переказів відправляли до Росії, Грузії та Азербайджану.

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