За тиждень на чверть: в Україні здорожчала електроенергія

Вартість електроенергії в Україні порівняно з минулим тижнем зросла на чверть.

Сталось це тому, що Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), напередодні підвищила ціни на продаж електрики розподільчим компаніям.

Підприємці таким зростанням занепокоєні, оскільки це зумовлює додаткові витрати.

У зв’язку з цим найближчим часом в Україні можуть здорожчати харчі та всі вітчизняні товари.

21 липня глава НКРЕКП Валерій Тарасюк анонсував підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Таке рішення він пояснив необхідністю поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення.

На його переконання, тарифи необхідно привести до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасно надати адресну допомогу тим, хто цього потребує.

Згодом стало відомо про те, що Міненерго спільно НКРЕКП та учасниками ринку опрацьовують нову модель покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії (ПСО), від якої залежатимуть тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Однак дату ухвалення рішення не оголосили.

28 липня Кабінет міністрів вирішив не підвищувати ціни на електроенергію з 1 серпня.

Тариф в розмірі 1,68 грн за кВт/год продовжили ще на місяць – до 31 серпня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд наразі працює над тим, щоб ціни на електроенергію для більшості населення не підвищувалися.

Фото: Depositphotos

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