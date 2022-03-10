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За Україну воюватиме син депутата британського парламенту

Орест Дрималовський

За Україну воюватиме син депутата британського парламенту – Бен Грант. Про це повідомляють британські ЗМІ. Бену 30 років і він колишній спецпризначенець Королівської морської піхоти.

У Бена троє дітей, чоловік вирішив поїхати в Україну, коли побачив, як росіяни бомблять житлові будинки та почув дитячі крики. Його матір – Хелен Грант – депутат від Консервативної партії, радниця прем’єра Бориса Джонсона, в минулому міністр спорту.

У Бена Гранта 5 років досвіду, зокрема в Іраку. В Україну він приїхав разом із товаришами по службі, водночас заявив: це було його особисте рішення, а не доручення уряду.

Загалом до іноземного легіону в Україні захотіло приєднатися 20 тис. вояків із 52 країн. Багато з них – досвідчені бійці, які брали участь у миротворчих кампаніях по всьому світу.

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