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За успішність і бажання змінити Україну. Кучма вручив стипендії студентам ЧНТУ

Леонід Кучма вручив стипендії Президентського фонду Україна п’ятьом студентам Чернігівського національного технологічного університету, кандидатури обирав сам заклад.

Серед вимог – мати ідеальну успішність та бажання змінити на краще життя країни. Другий президент України, який систематично підтримує студентів технічних вишів вже 15 років, заявив, що держава має робити усе, аби талановита молодь не тікала з України.

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Фонд вручає стипендії студентам ЧНТУ уже 10 років. Ректор каже, що отримати 20 тис. грн вкрай престижно, бо це, передусім, визнання.

Такі премії Президентський фонд Україна вручає з 2004 року. За цей час стимул вчитися ще краще отримали майже 700 студентів технічних вишів Чернігова, Києва, Харкова та Дніпра.

Нагадаємо, студенти Національного авіаційного університету стали стипендіатами фонду Леоніда Кучми Україна.

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