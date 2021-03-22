За вандалізм на акції на підтримку Стерненка: ветерану АТО Сорду загрожує до семи років

Чоловіку, якого підозрюють у тому, що він під час акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка побив вікна в будівлі Офісу президента, вручили підозру. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Людиною, яка нібито це зробила, вважають Владислава Гранецького-Стафійчука – співзасновника видавництва Дім химер. Він відомий під псевдонімом Влад Сорд.

Родом він із Вінниці. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік пішов на фронт на початку війни, пройшов і Слов’янськ, і Піски, і шахту Бутівка. Спочатку у складі Правого сектора та полку Азов, а потім приєднався до 93-ої окремої механізованої бригади Збройних сил.

За словами учасників акції, інцидент стався раптово. Адже навколо Офісу президента під час акції було аномально мало правоохоронців.

Вандалізм засудили багато народних депутатів. Вони запевняють, що акції потрібні, але хуліганство не є ефективним методом боротьби. Тому у парламенті ініціюють позачергове засідання, підписи для його проведення вже збирають.

Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого відправили на сім років за ґрати за начебто розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї, пройшла 20 березня під Офісом президента.

Вона починалася спокійно, але пізніше хтось із мітингувальників почав заливати фарбою стіни біля входу до ОП, запалювати фаєри і кидати їх у вікна будівлі.

В результаті протестувальники розбили вікна вхідних дверей Офісу і намагалися підпалити табличку з написом президент України. В ОП збитки від акції протесту оцінили у 2 млн грн.

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