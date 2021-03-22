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За вандалізм на акції на підтримку Стерненка: ветерану АТО Сорду загрожує до семи років

Чоловіку, якого підозрюють у тому, що він під час акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка побив вікна в будівлі Офісу президента, вручили підозру. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Людиною, яка нібито це зробила, вважають Владислава Гранецького-Стафійчука – співзасновника видавництва Дім химер. Він відомий під псевдонімом Влад Сорд.

Родом він із Вінниці. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік пішов на фронт на початку війни, пройшов і Слов’янськ,  і Піски, і шахту Бутівка. Спочатку у складі Правого сектора та полку Азов, а потім приєднався до 93-ої окремої механізованої бригади Збройних сил.

За словами учасників акції, інцидент стався раптово. Адже навколо Офісу президента під час акції було аномально мало правоохоронців.

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Вандалізм засудили багато народних депутатів. Вони запевняють, що акції потрібні, але хуліганство не є ефективним методом боротьби. Тому у парламенті ініціюють позачергове засідання, підписи для його проведення вже збирають.

Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого відправили на сім років за ґрати за начебто розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї, пройшла 20 березня під Офісом президента.

Вона починалася спокійно, але пізніше хтось із мітингувальників почав заливати фарбою стіни біля входу до ОП, запалювати фаєри і кидати їх у вікна будівлі.

В результаті протестувальники розбили вікна вхідних дверей Офісу і намагалися підпалити табличку з написом президент України. В ОП збитки від акції протесту оцінили у 2 млн грн.

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