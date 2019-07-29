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Заарештованих за мітинг у Москві звинувачують у нападі на поліцейських

Жорстокий розгін мітингу, побиття та понад тисяча затриманих у Росії. Так омонівці розправилася з мирною демонстрацією у Москві з вимогою допустити до виборів до московської влади незалежних кандидатів. Однак в сучасній Росії звинувачення висувають не силовикам, а тих, кого били поліцейські.

Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження проти 48-річного Євгена Коваленко, який начебто, кинув металевий смітник у поліцейського. Чоловіку загрожує до 5 років за ґратами.

Багатьох інших активістів саджають на термін від тижня до 10 днів і примушують платити штрафи – в еквіваленті від п’яти до семи тисяч гривень.

Протести почалися після того як з виборів до московської думи зняли всіх опозиціонерів. Привід: мовляв, підписи на підтримку – фальшиві. Навіть після того як москвичі підтверджували свою підтримку, Кремль все одно не дав задню і не допустив опозиціонерів до виборів.

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Тим часом лідера мітингувальників Олексія Навального, якого арештували на 30 діб за заклики до мітингу, терміново госпіталізували, діагноз – гостра алергічна реакція. Але з лікарні його вже перевезли в камеру.

Лікарі переконані, що її спричинила невідома хімічна речовина.  Адвокат Навального переконує – політика отруїли.

А символом протестів стала 17 річна Ольга Місик, вона дружелюбно читала конституцію Росії омонівцям – але за це її також затримали.

До слова, понад 1 тис. затриманих. У Москві пройшла акція за вільні вибори.

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