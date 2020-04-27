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Забарикадувалися та різали вени. У Чернівецькому СІЗО бунт через хворого на Covid-19

Через порушення карантинних обмежень на Великодні свята пік захворюваності в Україні може бути на початку травня. Зокрема, у Почаєві, де в лаврі проігнорували карантин – кількість інфікованих збільшується.

На Тернопільщині ймовірне посилення карантинних заходів. Понад сто нових випадків у Кременецькому районі упродовж доби, більше половини з них – у Почаєві. Ще з вівторка місто закрили для в’їзду й виїзду. Переважно контакти відбувалися на території Почаївської лаври. Нині монастир закритий, а місцева лікарня ледь дає раду з напливом хворих.

Через Covid-19 у Чернівецькому СІЗО збунтувалися затримані. Нового ув’язненого з підтвердженим діагнозом поселили в загальну камеру. Частина арештованих забарикадувалася та почала різати вени. Хворого таки перевели в ізолятор.

Буковина досі лідер за кількістю інфікованих. Відпрацювати схему швидкого тестування поки не вдалося.

Факти ICTV раніше писали про те, чого чекати від другої хвилі коронавірусу і коли вона буде.

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