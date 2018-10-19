Заберуть роботу у мільярда людей: як до 2030 року роботи змінять ринок праці

Людиноподібні чи домашні роботи, роботи для ремонту або транспортування речей. Це вже не здається фантастикою. Навіть більше, роботи позбавляють людей від рутинної роботи.

Однак, за прогнозами дослідників, у майбутньому саме такі машини віднімуть роботу в майже мільярда людей на планеті. Першочергово – в працівників заводів, ресторанів-фастфудів та деяких банківських працівників.

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Роботи вже вміють будувати, літати, перевозити, виховувати та доглядати. Згідно останніх досліджень до 2030 року роботи заберуть роботу в вісімсот мільйонів людей.

Однак, дослідники не бачать у цьому катастрофи. Роботи мають мотивувати людей розвиватись. Від безробіття людство врятує вивчення технологій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи замінять роботи журналістів.

Опубліковано Жовтень, 19 в 12:31



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