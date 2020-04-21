Заблокований Почаїв і нестача апаратів ШВЛ на Буковині – карантин у регіонах
Карантин смягчают, но количество больных в регионах Украины увеличивается. В некоторых, скажем, в Почаеве на Тернопольщине, именно из-за несоблюдения карантинных мероприятий и игнорирования призывов остаться на Пасху дома.
К сожалению, увеличивается и количество погибших от Covid-19. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, медработников и мест в палатах.
Буковина – первая область Украины, которая пересечет границу в тысячу больных коронавирусом. За 20 апреля инфицировано 82 человек. Всего больных в Черновицкой области 988. За сутки четверо умерли, среди них 20-летний парень. У него не было никаких сопутствующих диагнозов. Подробнее о ситуации с коронавирусом в регионах смотрите в сборном сюжете из регионов.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 130 тис. людей по всій Україні відвідали церкви на Великдень попри карантин.