Заборона експорту нафти з РФ: чи очікувати дефіциту та підвищення цін

Кремль хоче заборонити експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня їх до України продаватимуть тільки після спеціального урядового дозволу. Зараз російське пальне, зокрема дизпаливо та скраплений газ, займають понад третину нашого ринку. Тож обмеження Кремля може спричинити дефіцит.

У Кремлі вирішили вкотре обмежити продаж Україні низки енергоресурсів. Зокрема вугілля, нафти, і пального для автомобілів.

Експерти заспокоюють: це ще не означає повної зупинки постачань. У такому режимі російське пальне нам продають уже кілька років. Утім, ризик блокади таки є. І тоді Україні справді загрожуватиме дефіцит. Адже російські дизель і газ становлять чималу частку нашого ринку.

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Враховуючи залежність від російського пального, до сценарію блокади в будь-якому разі варто підготуватися, вважають фахівці. Зокрема знайти альтернативних продавців.

Більш ажіотажного злету цін та критичного дефіциту фахівці не очікують. Прогнозують, якщо Росія таки наважиться зупинити продаж пального, наш ринок стабілізується та переорієнтується на інші поставки приблизно за місяць.

До слова, про заборону експорту нафти з РФ: Україна швидко замістить дефіцит.

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