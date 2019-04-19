Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Заборона експорту нафти з РФ: чи очікувати дефіциту та підвищення цін

Кремль хоче заборонити експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня їх до України продаватимуть тільки після спеціального урядового дозволу. Зараз російське пальне, зокрема дизпаливо та скраплений газ, займають понад третину нашого ринку. Тож обмеження Кремля може спричинити дефіцит.

У Кремлі вирішили вкотре обмежити продаж Україні низки енергоресурсів. Зокрема вугілля, нафти, і пального для автомобілів.

Експерти заспокоюють: це ще не означає повної зупинки постачань. У такому режимі російське пальне нам продають уже кілька років. Утім, ризик блокади таки є. І тоді Україні справді загрожуватиме дефіцит. Адже російські дизель і газ становлять чималу частку нашого ринку.

Читайте: Росія заборонила експорт низки товарів в Україну

Враховуючи залежність від російського пального, до сценарію блокади в будь-якому разі варто підготуватися, вважають фахівці. Зокрема знайти альтернативних продавців.

Більш ажіотажного злету цін та критичного дефіциту фахівці не очікують. Прогнозують, якщо Росія таки наважиться зупинити продаж пального, наш ринок стабілізується та переорієнтується на інші поставки приблизно за місяць.

До слова, про заборону експорту нафти з РФ: Україна швидко замістить дефіцит.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вербна неділя – традиції та заборони
РФ заблокувала великоднє перемир’я на Донбасі
Росія тисне на Україну: чому РФ вигідно заборонити експорт
Заборона експорту нафти з РФ: Україна швидко замістить дефіцит
Росія заборонила експорт низки товарів в Україну
Україна вийшла з угоди СНД щодо стандартизації озброєння
РФ шантажує Україну, вимагаючи прямого діалогу з ОРДЛО – Геращенко
Бойовики застосували на Донбасі нові російські снаряди 152-го калібру

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка