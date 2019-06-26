Заборонене зображення – нова фотовиставка у PinchukArtCentre

28 червня у PinchukArtCentre відкривається нова виставка Заборонене зображення, що кидає виклик політичним та суспільним нормам і нагадує про життєво важливі грані життя людини. Вхід вільний.

Проект у двох частинах. Перша присвячена роботам всесвітньо відомого фотографа з Харкова Бориса Михайлова. У другій частині під назвою Перетинаючи межу – роботи Харківської школи фотографів.

Більшість фото Борис Михайлов зняв ще в радянські часи, коли в мистецтві панувала жорстка цензура. Його творчість кидає виклик політичним та суспільним нормам, балансує на межі і запитує: а чи дозволено це?

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Знімки Михайлова завжди непередбачувані для публіки, хоча його герої звичайні люди та їхня буденність. Це не спонтанні зйомки, хоч і з’являється таке відчуття. Майже у всіх роботах Бориса Михайлова присутній гострий політичний підтекст.

Від знімків Михайлова куратори виставки переходять до творчості Харківської школи фотографії. Ця частина експозиції поринає у світосприйняття молодих радянських фотографів, які не боялися експериментувати.

До слова, Факти ICTV розповідали про виставку-провокацію в PinchukArtCentre.

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