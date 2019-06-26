Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Культура

Заборонене зображення – нова фотовиставка у PinchukArtCentre

28 червня у PinchukArtCentre відкривається нова виставка Заборонене зображення, що кидає виклик політичним та суспільним нормам і нагадує про життєво важливі грані життя людини. Вхід вільний.

Проект у двох частинах. Перша присвячена роботам всесвітньо відомого фотографа з Харкова Бориса Михайлова. У другій частині під назвою Перетинаючи межу – роботи Харківської школи фотографів.

Більшість фото Борис Михайлов зняв ще в радянські часи, коли в мистецтві панувала жорстка цензура. Його творчість кидає виклик політичним та суспільним нормам, балансує на межі і запитує: а чи дозволено це?

Читайте: У Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців

Знімки Михайлова завжди непередбачувані для публіки, хоча його герої звичайні люди та їхня буденність. Це не спонтанні зйомки, хоч і з’являється таке відчуття. Майже у всіх роботах Бориса Михайлова присутній гострий політичний підтекст.

Від знімків Михайлова куратори виставки переходять до творчості Харківської школи фотографії. Ця частина експозиції поринає у світосприйняття молодих радянських фотографів, які не боялися експериментувати.

До слова, Факти ICTV розповідали про виставку-провокацію в PinchukArtCentre.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мистецькі новинки з Венеції: павільйон від України на Венеційській бієнале
Виставка-провокація в PinchukArtCentre – Ain’t nobody’s business
Боротьба за приз тривала два роки: переможці Future Generation Art Prize 2019
PinchukArtCentre оголосив переможця премії Future Generation Art Prize
Археологія майбутнього і дослідження особистості: нова виставка у PinchukArtCentre
Обрано номінантів премії Future Generation Art Prize 2019
Бути модним і сучасним – нова виставка у PinchukArtCentre
Виставка про жінок і їхній простір: живий архів українок у PinchukArtCentre

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка