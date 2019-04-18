Забруднене повітря в офісах: чим небезпечне і способи очищення

Повітря в офісі – річ вкрай важлива для людини. Адже на роботі ми проводимо чи не більшу частину доби. Тому якщо там пил, задуха та мало кисню – чекайте поганого самопочуття, швидкої втоми, непродуктивності та навіть загострень алергії і хвороб. Це можна виправити, якщо дбати про співробітників і налагодити правильну систему вентиляції.

Повітря на роботі – це важлива складова здоров’я всього колективу. Адже пил, у якому живуть кліщі, – засмічує організм і спричиняє алергію, замкнений простір сприяє поширенню інфекцій. Нестача кисню призводить до швидкої втомлюваності, а отже – низькій продуктивності праці.

Читайте: Психічні розлади та брудне повітря: вчені знайшли взаємозв’язок

Налагодити правильний обмін повітря допомагають рекуператори – це обов’язковий елемент – кажуть фахівці. Кожна людина в офісі має отримувати 15-20 кубометрів свіжого повітря за годину. Для комфортної його доставки на робочі місця існують дифузори.

Якщо приміщення невелике – можна використовувати портативні прилади. Зволожувач – лише для сухого повітря і без грибка на стінах. Іонізатор – приглушує запахи і дещо очищує повітря. Також існує й універсальна мийка повітря.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як повітря впливає на організм.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.