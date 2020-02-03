Забули про пацієнта: на Тернопільщині у лікарні помер пенсіонер
На Тернопільщині в лікарні помер дідусь. Лікарі півтори доби не звертали уваги на нього, бо думали, що він безхатько.
Пенсіонер йшов через парк, щось сталося і дідусь упав десь у нелюдному місці, не зміг піднятися і пролежав так у холоді кілька годин.
Його знайшли перехожі і викликали швидку. З переохолодженням старенького забрали до лікарні, але забули про нього на півтори доби. Репортаж Ірини Тимчишин.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті дівчина померла від анорексії.
2020-02-03Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.