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Забули про пацієнта: на Тернопільщині у лікарні помер пенсіонер

На Тернопільщині в лікарні помер дідусь. Лікарі півтори доби не звертали уваги на нього, бо думали, що він безхатько.

Пенсіонер йшов через парк, щось сталося і дідусь упав десь у нелюдному місці, не зміг піднятися і пролежав так у холоді кілька годин.

Його знайшли перехожі і викликали швидку. З переохолодженням старенького забрали до лікарні, але забули про нього на півтори доби. Репортаж Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті дівчина померла від анорексії.

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