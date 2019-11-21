Забуті державою. Як полонені повертаються до життя після тортур бойовиків

Герої нашого сюжету – полонені, про яких забула держава і якими опікуються тільки волонтери з доброчинцями. Вони не такі знамениті, як політичні в’язні Кремля, їм “пощастило” потрапити у підвали бойовиків. Там їх катували, били, вони пережили імітовані розстріли. Це – порядні і патріотично налаштовані жителі Донбасу, вони вижили після катувань терористів, та Україна, яку щиро відстоювали, – поставилась до них прохолодно. Ці люди – у відчаї від такої байдужості.

Підприємця з Донецька Дмитра схопили, коли він намагався організувати президентські вибори 2014 року. У підвалі донецького СБУ били дуже, навіть з електрошокером. Аби не виказати друзів спробував удавитись на власному шнурку. Його відкачали і за тиждень обміняли. Каже: ніде було жити і пощастило що потрапив до лікарні, зробили операції. А потім поневірявся.

Пішов добровольцем до батальйону Луганськ-1. Тепер отримує грошову допомогу кілька разів на рік. Він досі не має ані постійної роботи, ані грошей, ані житла.

Фахівець з нерухомості Анна влаштовувала у Донецьку проукраїнські акції. Її схопили за доносом, і кинули до підвалу у Макіївці. Там тиждень катували, потім обміняли. Направили до психолога, а потім – виживай як можеш. Анна написала книгу. Народилась друга донечка. Разом з чоловіком винаймають однокімнатну квартиру.

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Історії людей, які пережили тортури донбаських підвалів і про яких держава забула після звільнення – зібрала у журналістському проекті Після полону Зоя Шу. Вона вважає, що лише проявивши справжню, а не паперову людяність і увагу до колишніх бранців – Україна почне долати травматичні синдроми війни.

Анатолія кинули до підвалу, коли він займався обміном полонених у Луганську. Там він пробув 9,5 місяців, після цього важив 40 кг.

Чоловік теж не має свого житла. Тепер він керівник громадського об’єднання колишніх полонених. Справа важка, бо деякі друзі вмирають або ж від розпачу вкорочують собі життя.

Нині влада готує новий законопроект, що має допомогти колишнім та нинішнім полоненим та їхнім родичам. Анатолій закликає керівника профільного комітету парламенту докласти зусиль, аби документ не став фасадним, а обов’язково зі змістом.

Зіштовхнувшись з байдужістю держави учорашні полонені часто у відчаї. Але, попри все, Дмитро створює вишиванку з сорочки, у якій його катували у донецькому підвалі.

Факти ICTV раніше писали про те, що попри масштабний обмін полоненими між Україною та Росією далеко не всі українці повернулися додому.

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