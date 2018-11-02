Забув як долар виглядає. Підсумки курортного сезону в окупованому Криму
Той момент, коли політичні війни і невиконані обіцянки, заважають містам розвиватись і вбивають віру людей – жителі Глухова на Сумщині, три роки сподівалися, що ось-ось все зміниться – місто стане соціальним раєм, будуть інвестиції, а до Глухова, багатого на історію, поїдуть не тисячі, а сотні тисяч туристів. Таке обіцяв городянам мер Мішель Терещенко.
Тут добре пам’ятають, як його пращури – цукрові магнати, розвивали місто, тому і вибрали його. Але за цей час, як кажуть місцеві активісти, в Глухові нічого не змінилося ще й отримали політичну кризу. Терещенко самоусунувся від виконання обов’язків. Каже: працювати в місті просто неможливо.
Родина приїхала з Башкортостану. Шукають варіанти як у Криму зекономити. Сімейний бюджет 13 тис.грн. на 10 днів відпочинку.
В 150 км від Судака – легендарний Кримський міст. Багато росіян приїхали в Судак лише заради мосту.
Рибалку на судацькій набережній тут називають просто – Палич. Заробляє на життя тим, що здає житло. Розповідає – кількість туристів цього літа майже зрівнялася з українськими часами.
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Туристів із материкової України в Судаку мало. Ось чоловіки приїхали з Луганська. На відпочинок не нарікають, кажуть, лише заробити на нього у псевдореспубліці складно.
Місцеві підприємці розповідають, що цього року у Судаку добряче заробили лише, ті, хто здає житло.
За даними російських туристичних сайтів, Судак у 2018 року став одним із найпопулярніших курортів Криму.
До слова, життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!