Забув як долар виглядає. Підсумки курортного сезону в окупованому Криму

Той момент, коли політичні війни і невиконані обіцянки, заважають містам розвиватись і вбивають віру людей – жителі Глухова на Сумщині, три роки сподівалися, що ось-ось все зміниться – місто стане соціальним раєм, будуть інвестиції, а до Глухова, багатого на історію, поїдуть не тисячі, а сотні тисяч туристів. Таке обіцяв городянам мер Мішель Терещенко.

Тут добре пам’ятають, як його пращури – цукрові магнати, розвивали місто, тому і вибрали його. Але за цей час, як кажуть місцеві активісти, в Глухові нічого не змінилося ще й отримали політичну кризу. Терещенко самоусунувся від виконання обов’язків. Каже: працювати в місті просто неможливо.

Родина приїхала з Башкортостану. Шукають варіанти як у Криму зекономити. Сімейний бюджет 13 тис.грн. на 10 днів відпочинку.

В 150 км від Судака – легендарний Кримський міст. Багато росіян приїхали в Судак лише заради мосту.

Рибалку на судацькій набережній тут називають просто – Палич. Заробляє на життя тим, що здає житло. Розповідає – кількість туристів цього літа майже зрівнялася з українськими часами.

Читайте: У Німеччині зняли фільм про справжнє життя в Криму

Туристів із материкової України в Судаку мало. Ось чоловіки приїхали з Луганська. На відпочинок не нарікають, кажуть, лише заробити на нього у псевдореспубліці складно.

Місцеві підприємці розповідають, що цього року у Судаку добряче заробили лише, ті, хто здає житло.

За даними російських туристичних сайтів, Судак у 2018 року став одним із найпопулярніших курортів Криму.

До слова, життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь.

Опубліковано Листопад, 02 в 12:52



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.