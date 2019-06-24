Задуха і черги с 4-ої ранку. У Херсоні люди стоять по півдня за талонами

Зареєструватися або померти – десь такий вибір перед собою ставлять щодня жителі Херсона, які хочуть документально зафіксувати, що вони херсонці. Бо умови, в яких вони це мають робити, інакше, як нелюдські не назвеш: задуха, кількагодинне очікування без гарантії на позитивний результат – це реалії роботи міського відділу реєстрації місця проживання. Чиновники разом із депутатами четвертий рік не можуть облаштувати комфортне надання звичайних послуг.

Восьма ранку. Галас, задуха і натовп. У відділі реєстрації фізичних осіб Херсонської міської ради видають талони на прийом до фахівців. Аби взяти довідку про склад сім’ї або прописатись чи виписатись, людям потрібні залізні нерви і вільних півдня.

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Усі сто людей туляться у вузькому коридорчику. Коли потраплять до фахівця – невідомо. Талончик без часу. Черга жива. Одну людину приймають 10 хвилин, іншу – годину.

Працівники відділу теж обурені – працюють по 7 годин без обіду 6 днів на тиждень. Від консультанта херсонці відмовились, а електронна черга із попереднім записом не всім зручна, – кажуть чиновники.

Позбутися черг можна, збільшивши кількість фахівців. Необхідно також більше приміщення із залою для комфортного очікування. У влади на це четвертий рік одна відповідь.

Чиновник пропонує людям не приходити на четверту годину і не створювати штучних черг.

До слова, черги, сморід і відсутність комфорту: стан київських автовокзалів.

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