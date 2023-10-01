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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Загальнонаціональна хвилина мовчання та подробиці атаки Шахедів! Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Звернення президента: Україна відзначає День захисників і захисниць;

– Подяка від Головнокомандувача ЗСУ Залужного українським воїнам;

– Масштабна хвилина мовчання в Україні — репортаж;

– Атака дронів 30.09.2023 — росіяни обстріляли Черкащину, Дніпропетровщину, Одещину та Миколаївщину;

– Атака дронів 01.10.2023 — два Шахеди влучив у будинок на Донеччині;

– Обстріл Харківщини 01.10.2023 — є загиблий;

– Фельдман-екопарк у Харкові — наживо.

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