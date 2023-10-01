Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Загальнонаціональна хвилина мовчання та подробиці атаки Шахедів! Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Звернення президента: Україна відзначає День захисників і захисниць;
– Подяка від Головнокомандувача ЗСУ Залужного українським воїнам;
– Масштабна хвилина мовчання в Україні — репортаж;
– Атака дронів 30.09.2023 — росіяни обстріляли Черкащину, Дніпропетровщину, Одещину та Миколаївщину;
– Атака дронів 01.10.2023 — два Шахеди влучив у будинок на Донеччині;
– Обстріл Харківщини 01.10.2023 — є загиблий;
– Фельдман-екопарк у Харкові — наживо.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:00 (01.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.