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Загострення на Близькому Сході. Ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами

Загострення між ізраїльтянами та палестинцями. На відео камери спостереження палестинська ракета влучає по доволі напруженій трасі ізраїльського порту Ашдода. Дивом ніхто не постраждав.

Всього ж із сектора Гази запустили 50 ракет. Ізраїльська протиповітряна система Залізний купол змогла перехопити лише два десятки з них. Сирени повітряної тривоги спрацьовували сьогодні вранці ще у Тель-Авіві та його містах-супутниках, а також Ашкелоні.

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Ракетами палестинці відповіли на авіаудари, яких Ізраїль завдав напередодні – по палестинській та сирійській території. Під час одного із них у секторі Гази загинув лідер угруповання Ісламський джихад та його дружина; під час іншого, в Сирії, його син.

Факти ICTV раніше писали про те, що на кордоні з Ізраїлем палестинці напали на військових.

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